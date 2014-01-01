Подмена в один миг. Серия 1
Wink
Сериалы
Подмена в один миг
1-й сезон
1-я серия

Подмена в один миг (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32014, Подмена в один миг. Серия 1
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лена счастлива: у неё прекрасный муж, она готовится стать матерью. Но поездка в райцентр на стареньком рейсовом автобусе и встреча с уголовницей переворачивают всю её жизнь. И даже на лучшую подругу она уже не может положиться, как раньше...

Сериал Подмена в один миг 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Подмена в один миг»