Подмена в один миг (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Лена счастлива: у неё прекрасный муж, она готовится стать матерью. Но поездка в райцентр на стареньком рейсовом автобусе и встреча с уголовницей переворачивают всю её жизнь. И даже на лучшую подругу она уже не может положиться, как раньше...



