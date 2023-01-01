Биография

Елена Великанова — российская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница молодежной премии «Триумф». Родилась в Москве 5 октября 1984 года. Будущая артистка росла в творческой семье: ее отчим приходится двоюродным внуком советской исполнительницы Гелены Великановой. В детстве интересовалась музыкой и живописью, однако предпочтение отдала сцене, поступив в Высшее театральное училище имени Щепкина. Появлялась на сцене Малого театра в постановке «Сказка о царе Салтане», играла роль Ариадны в экспериментальном спектакле Shlem.com, сотрудничала с театром «Содружество актеров Таганки». Сегодня фильмография Елены Великановой насчитывает более 50 ролей. Актрису можно увидеть в таких сериалах, как «Чужие дети», «Черная вдова», «Железный лес», «Консультант», «9 месяцев», «Я не вернусь». Кроме того, снялась в американском шпионском боевике «Дже Райан: Теория хаоса».