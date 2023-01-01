Верь своему мужу
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Верь своему мужу
8.12021, Верь своему мужу 1 сезон
Детективы, Мелодрамы16+

Верь своему мужу (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Семейная жизнь бухгалтера Сони к ее 35-летию стала похожа на бесконечные серые будни. Устав от скучной семейной жизни, Соня решает найти хобби и заняться собой. Череда авантюр и спонтанных поступков приводит еe в компанию малознакомых людей, где происходит преступление. Теперь Соне грозит статья «убийство по неосторожности».

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