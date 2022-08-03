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Верь своему мужу
1-й сезон

Верь своему мужу (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.42021, Верь своему мужу. Сезон 1 4 серии
Детектив, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Семейная жизнь бухгалтера Сони к ее 35-летию стала похожа на бесконечные серые будни. Устав от скучной семейной жизни, Соня решает найти хобби и заняться собой. Череда авантюр и спонтанных поступков приводит еe в компанию малознакомых людей, где происходит преступление. Теперь Соне грозит статья «убийство по неосторожности».

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

6.8 КиноПоиск