Биография

Павел Галич — российский актер. Родился в Москве 20 октября 1983 года. Рос в творческой среде. Его дед — поэт и бард Александр Галич. В 2004 году окончил Школу-студию МХАТ, где обучался актерскому мастерству на курсе Евгения Каменьковича. После выпуска поступил в труппу Драматического театра имени Ермоловой в Москве. Играл в моноспектакле, где декламировал стихи известных российских поэтов. Павел Галич начал актерскую карьеру в 2002 году, снявшись в драме «Буровая». В 2004 году получил роль сержанта Лаврова в популярном сериале «Солдаты», где снимался со 2-го по 16-й сезоны, а также в спецпроектах «Солдаты. Новый год, твою дивизию!», «Прапорщик Шматко, или Ё-мое». Играл в эпизодах телесериалов «Универ», «Два Антона», «Такси». В 2010-х годах снимался на телевидении в проектах «Операция “Горгона”», «Однажды в России», «Полицейский с Рублевки», «Небеса подождут», «Мелодрама». В 2023 году получил роль в сериале «Ухожу красиво».