Верь своему мужу (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.42021, Верь своему мужу. Серия 1
Детектив, Мелодрама16+
Верь своему мужу (сериал, 2021) сезон 1 серия 1
Семейная жизнь бухгалтера Сони к ее 35-летию стала похожа на бесконечные серые будни. Устав от скучной семейной жизни, Соня решает найти хобби и заняться собой. Череда авантюр и спонтанных поступков приводит еe в компанию малознакомых людей, где происходит преступление. Теперь Соне грозит статья «убийство по неосторожности».
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- ИКРежиссёр
Игорь
Кечаев
- Актриса
Елена
Великанова
- Актриса
Варвара
Бородина
- ПГАктёр
Павел
Галич
- ЕМАктриса
Евгения
Макеева
- ИБАктёр
Иван
Бровин
- АКАктриса
Анна
Карышева
- КААктриса
Кристина
Арабина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АРПродюсер
Андрей
Рыданов
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Наумов
- АКОператор
Андрей
Капранов