Верь своему мужу (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.42021, Верь своему мужу. Серия 1
Детектив, Мелодрама16+

Семейная жизнь бухгалтера Сони к ее 35-летию стала похожа на бесконечные серые будни. Устав от скучной семейной жизни, Соня решает найти хобби и заняться собой. Череда авантюр и спонтанных поступков приводит еe в компанию малознакомых людей, где происходит преступление. Теперь Соне грозит статья «убийство по неосторожности».

Россия
Мелодрама, Детектив
Full HD
48 мин / 00:48

6.8 КиноПоиск