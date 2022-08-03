Верь своему мужу (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Семейная жизнь бухгалтера Сони к ее 35-летию стала похожа на бесконечные серые будни. Устав от скучной семейной жизни, Соня решает найти хобби и заняться собой. Череда авантюр и спонтанных поступков приводит еe в компанию малознакомых людей, где происходит преступление. Теперь Соне грозит статья «убийство по неосторожности».

