Биография

Ирина Мельник — российская и украинская актриса кино и дубляжа. Родилась в Киевской области 30 марта 1962 года. Ирина мечтала играть в кино еще с детства. После окончания школы она поехала в Москву, чтобы поступить в театральный институт. В 1983 году девушка получила диплом московской Школы-студии МХАТ. Впервые Ирина Мельник появилась на экране в 1981 году в фильме «Женщины шутят всерьез». После успешного дебюта Ирина продолжила работу на экране. Мини-сериал «Сердца трех» имел зрительский успех, а такие проекты, как «Женский доктор», «Светлая личность» и «Столетие Якова» закрепили успех актрисы.