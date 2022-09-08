Садовник
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Садовник

Садовник (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

7.92008, Садовник
Мелодрама, Драма81 мин18+

О фильме

Павел приезжает в маленький провинциальный городок, в котором он родился и вырос, спустя 18 лет после отъезда. Главной причиною столь длительного отсутствия, да и самого отъезда, стала Елена, первая любовь Павла. Павел был влюблен в Елену с самого детства. И казалось, ни что не может помешать их любви. Как вдруг, на горизонте, появляется интересный, гораздо взрослее Елены, офицер. И она, польщенная его вниманием, не долго думая, выходит за него замуж.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Садовник»