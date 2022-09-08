Садовник (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
7.92008, Садовник
Мелодрама, Драма81 мин18+
О фильме
Павел приезжает в маленький провинциальный городок, в котором он родился и вырос, спустя 18 лет после отъезда. Главной причиною столь длительного отсутствия, да и самого отъезда, стала Елена, первая любовь Павла. Павел был влюблен в Елену с самого детства. И казалось, ни что не может помешать их любви. Как вдруг, на горизонте, появляется интересный, гораздо взрослее Елены, офицер. И она, польщенная его вниманием, не долго думая, выходит за него замуж.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
- ОФРежиссёр
Олег
Фиалко
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- АСАктёр
Александр
Суворов
- Актриса
Ирина
Мельник
- ООАктриса
Ольга
Орлова
- ОТАктриса
Ольга
Тимофеева-Эльдарова
- ИГАктёр
Иван
Городецкий
- РПАктриса
Руслана
Писанка
- ЛЧАктриса
Лидия
Чащина
- АФАктриса
Анастасия
Фурса
- ЛРАктриса
Лилия
Ребрик
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ВТСценарист
Виктор
Траченко
- АРПродюсер
Андрей
Ризванюк
- ЮГОператор
Юрий
Гармаш
- ДГКомпозитор
Дмитрий
Гарбуз