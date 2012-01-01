Русалка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.92012, Русалка
Мелодрамы180 мин12+
Сюжет
Наталья и Олег любят друг друга. Но разница в социальном положении (Наташа – простая деревенская девушка, Олег – сын владельца крупного предприятия) не нравится отцу парня. Хотя сам он по уши в долгах. Но у бизнесмена есть план: женить сына на дочке кредитора.
Когда Наташа уз�нает, что любимый ее бросил (ему сказали, что она беременна от другого), в отчаянии прыгает с моста. Из воды ее вытаскивает сводный брат Олега Кирилл. Тут выясняется, что девушка потеряла память. Кирилл, которому нравится Наташа, решает сказать ей, что она его жена…
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- ВАРежиссёр
Вадим
Арапов
- ЕШАктриса
Елена
Шилова
- Актёр
Павел
Харланчук
- АНАктриса
Анна
Носатова
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- СЕАктёр
Сергей
Ефремов
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- ККАктриса
Карина
Корзун
- ВШАктёр
Валерий
Шушкевич
- ЕГСценарист
Елена
Гремина
- АССценарист
Анна
Самсонова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- АШМонтажёр
Алексей
Шаламов
- ИСМонтажёр
Игорь
Симаков
- АЗМонтажёр
Александр
Зотов
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко