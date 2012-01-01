Русалка
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Русалка

Русалка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Русалка
Мелодрамы180 мин12+

Сюжет

Наталья и Олег любят друг друга. Но разница в социальном положении (Наташа – простая деревенская девушка, Олег – сын владельца крупного предприятия) не нравится отцу парня. Хотя сам он по уши в долгах. Но у бизнесмена есть план: женить сына на дочке кредитора.

Когда Наташа узнает, что любимый ее бросил (ему сказали, что она беременна от другого), в отчаянии прыгает с моста. Из воды ее вытаскивает сводный брат Олега Кирилл. Тут выясняется, что девушка потеряла память. Кирилл, которому нравится Наташа, решает сказать ей, что она его жена…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Русалка»

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