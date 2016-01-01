Старшая жена (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыСтаршая жена1-й сезон1-я серия
9.22016, Старшая жена. Серия 1
Мелодрама12+
После смерти матери, жизнь молодой девушки Кати кардинально меняется. Ей уже не до учебы и не до замужества, теперь ее главная цель – забота о младшей сестре Даше, подростке с трудным характером, которая вечно попадает в неприятные ситуации. Вот и сейчас Даше угрожает ее парень Кирилл, впутавший девушку в криминальную историю.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- ЕШАктриса
Елена
Шилова
- ВПАктёр
Владислав
Погиба
- ЯКАктриса
Янина
Колесниченко
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- Актриса
Анастасия
Акатова
- ЭКАктриса
Эльвира
Кекеева
- БСАктриса
Бибигуль
Суюншалина
- Актриса
Елена
Мельникова
- ЕСАктриса
Елена
Симонова
- Актёр
Виталий
Егоров
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- КВХудожник
Константин
Винокуров
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ИКОператор
Илья
Кондратьев
- АИКомпозитор
Антон
Ильин