Старшая жена. Серия 1
Wink
Сериалы
Старшая жена
1-й сезон
1-я серия

Старшая жена (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22016, Старшая жена. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После смерти матери, жизнь молодой девушки Кати кардинально меняется. Ей уже не до учебы и не до замужества, теперь ее главная цель – забота о младшей сестре Даше, подростке с трудным характером, которая вечно попадает в неприятные ситуации. Вот и сейчас Даше угрожает ее парень Кирилл, впутавший девушку в криминальную историю.

Сериал Старшая жена 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Старшая жена»