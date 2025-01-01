Митрич. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Митрич
1-й сезон
10-я серия
8.42025, Митрич. Сезон 1. Серия 10
Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Митрич (сериал, 2025) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Электрик по ошибке становится частью психологического эксперимента по подготовке космонавтов к полету на Марс. Комедия «Митрич» — сериал с Романом Постоваловым из «Уральских пельменей» о человеке, который оказался не в том месте не в то время.

Чтобы попасть на Марс, нужно провести в космическом корабле долгих два года, а это непростое психологическое испытание. Опытный психолог Анастасия вместе с начальником космодрома придумали эксперимент, который прольет свет на то, как члены экипажа будут вести себя в закрытом пространстве все это время. Однако вместе с настоящими участниками исследования в павильон, обставленный, как космический корабль, попадает простой электрик Митрич. Никто из оказавшихся там людей не подозревает, что все происходящее — сложная инсценировка, а Митрич, сам того не осознавая, всячески мешает эксперименту.

Как появление чужака повлияет на результаты, расскажет «Митрич». Сериал 2025 года смотреть онлайн вы можете на нашем видеосервисе Wink.

Сериал Митрич 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Митрич»