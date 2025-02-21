Митрич, 1 сезон, 3 серия
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+23 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+23 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+23 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+25 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+23 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+23 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+24 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+23 мин
Митрич
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Электрик по ошибке становится частью психологического эксперимента по подготовке космонавтов к полету на Марс. Комедия «Митрич» — сериал с Романом Постоваловым из «Уральских пельменей» о человеке, который оказался не в том месте не в то время.
Чтобы попасть на Марс, нужно провести в космическом корабле долгих два года, а это непростое психологическое испытание. Опытный психолог Анастасия вместе с начальником космодрома придумали эксперимент, который прольет свет на то, как члены экипажа будут вести себя в закрытом пространстве все это время. Однако вместе с настоящими участниками исследования в павильон, обставленный, как космический корабль, попадает простой электрик Митрич. Никто из оказавшихся там людей не подозревает, что все происходящее — сложная инсценировка, а Митрич, сам того не осознавая, всячески мешает эксперименту.
Как появление чужака повлияет на результаты, расскажет «Митрич». Сериал 2025 года смотреть онлайн вы можете на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Павел
Майков
- ПКАктёр
Павел
Кузьмин
- ТРАктриса
Татьяна
Ратникова
- Актриса
Анастасия
Акатова
- Актёр
Евгений
Михеев
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- МТСценарист
Максим
Томяк
- НБСценарист
Никита
Бекарев
- ИВСценарист
Иван
Васенёв
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- БХПродюсер
Борис
Хохлов
- КБПродюсер
Кирилл
Бурдихин
- ВБПродюсер
Владимир
Булатов
- МТПродюсер
Максим
Томяк