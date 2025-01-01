Митрич (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Электрик по ошибке становится частью психологического эксперимента по подготовке космонавтов к полету на Марс. Комедия «Митрич» — сериал с Романом Постоваловым из «Уральских пельменей» о человеке, который оказался не в том месте не в то время.



Чтобы попасть на Марс, нужно провести в космическом корабле долгих два года, а это непростое психологическое испытание. Опытный психолог Анастасия вместе с начальником космодрома придумали эксперимент, который прольет свет на то, как члены экипажа будут вести себя в закрытом пространстве все это время. Однако вместе с настоящими участниками исследования в павильон, обставленный, как космический корабль, попадает простой электрик Митрич. Никто из оказавшихся там людей не подозревает, что все происходящее — сложная инсценировка, а Митрич, сам того не осознавая, всячески мешает эксперименту.



