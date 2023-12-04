Этот фильм пока недоступен
Неестественный отбор (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Напряженный триллер с Михаилом Пореченковым о реабилитационном центре, который под видом благотворительности устраивает охоту на людей. Фонд «Вторая жизнь» — организация, помогающая бездомным, инвалидам и другим людям, оказавшимся в трудной ситуации. Клиенты центра оставляют свои проблемы в прошлом и начинают жить заново. По крайней мере, так говорит доктор Соколов, работающий в центре. На самом деле организация предлагает услуги иного характера. Тех несчастных, кто оказался здесь, буквально отправляют на убой: они становятся целью для криминальных авторитетов, которые охотятся на них, словно на добычу. Но инвалид Егор узнает об истинной сути организации и начинает ей противостоять. Сможет ли он победить этот жестокий бизнес, расскажет «Неестественный отбор» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ТЯРежиссёр
Татьяна
Ярмак
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Евгений
Михеев
- Актёр
Илья
Антоненко
- АБАктриса
Алексия
Белавина
- Актриса
Диана
Милютина
- ПСАктриса
Полина
Северная
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- АТАктёр
Александр
Танхилевич
- АААктриса
Анна
Афанасьева
- ТЯСценарист
Татьяна
Ярмак
- СКСценарист
Станислав
Ковалев
- Продюсер
Максим
Королев
- ОЖПродюсер
Ольга
Журавлёва
- МППродюсер
Марина
Пастернак
- СКПродюсер
Станислав
Ковалев
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- ВКОператор
Всеволод
Каптур
- Композитор
Константин
Познеков
- СЛКомпозитор
Сергей
Лебедев