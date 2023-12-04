Неестественный отбор (фильм, 2023) смотреть онлайн

Напряженный триллер с Михаилом Пореченковым о реабилитационном центре, который под видом благотворительности устраивает охоту на людей. Фонд «Вторая жизнь» — организация, помогающая бездомным, инвалидам и другим людям, оказавшимся в трудной ситуации. Клиенты центра оставляют свои проблемы в прошлом и начинают жить заново. По крайней мере, так говорит доктор Соколов, работающий в центре. На самом деле организация предлагает услуги иного характера. Тех несчастных, кто оказался здесь, буквально отправляют на убой: они становятся целью для криминальных авторитетов, которые охотятся на них, словно на добычу. Но инвалид Егор узнает об истинной сути организации и начинает ей противостоять. Сможет ли он победить этот жестокий бизнес, расскажет «Неестественный отбор» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

