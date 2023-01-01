Биография

Кирилл Каганович – российский актер театра и кино, музыкант. Родился 30 марта 1987 года в городе Москве в семье знаменитого писателя, поэта и актера Михаила Кагановича. Учился в Московской театральной школе № 7. Старт актерской карьере Кирилла дали съемки в юмористическом тележурнале «Ералаш». В возрасте 15 лет поступил в Театральное училище имени Щепкина, оттуда уже перевелся в ГИТИС. Диплом по профессии актера получил в 2006 году. Помимо актерской деятельности, в 2008 году Кирилл основал музыкальную группу Deep-Sky, в состав которой вошли однокурсники артиста. Сам Кирилл является в группе вокалистом. О личной жизни Кирилл Каганович не распространяется, однако публика не раз замечала актера на мероприятиях в компании девушки. Первая главная роль Кириллу Кагановичу досталась в 2013 году в кинокартине «Рок-н-ролл под Кремлем». До этого в фильмографии артиста были второстепенные роли в сериалах «Клуб», «Солдаты-16. Дембель неизбежен», «Глухарь» и «Ангел или демон». Публика стала узнавать актера после сериала «Папины дочки», где Кирилл играл на протяжении нескольких сезонов. Являясь больше сериальным актером, в полнометражных фильмах Кирилл Каганович все же успел сняться: «Россия-88», «Как меня зовут», «Яна+Янко», «Суперполохие».