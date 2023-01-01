Глаша и кикимора (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Глаша и кикимора
Мультфильм9 мин0+
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О фильме
Не послушалась Глаша родителей, пустила в дом бабку, а это и не бабка была вовсе оказывается, а кикимора.
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СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АМРежиссёр
Александр
Мазаев
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- Актриса
Светлана
Харлап
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- АГСценарист
Александр
Гурьев
- АМСценарист
Александр
Мазаев
- РКСценарист
Роман
Качанов
- НСПродюсер
Нина
Сучкова
- БХПродюсер
Белла
Ходова
- ГСМонтажёр
Галина
Смирнова
- КРОператор
Кабул
Расулов
- ФККомпозитор
Филипп
Кольцов