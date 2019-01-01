Иван Царевич и Серый Волк 4 (мультфильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Новая история об Иване, Василисе и их друзьях, в которой Кот Ученый отправляется на международный песенный конкурс.
На дворе весна. Скоро в Трисемнадцатом царстве пройдет песенный конкурс, куда в очередной раз никто из Тридевятого царства не отправил заявку. Царь решает исправить это и посылает на мероприятие Кота вместе с его группой поддержки — Иваном, его женой Василисой и верным Волком. Правда, просто так выступить не получится, ведь Павлин Паоло и его менеджер Суслик готовят масштабный обман.
Какую подлость они задумали и чем это грозит остальным, поведает мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» 2019 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Мультфильмы, Приключения
Рейтинг
- КФРежиссёр
Константин
Феоктистов
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актриса
Равшана
Куркова
- СВАктёр
Сергей
Волчков
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АБАктёр
Александр
Боярский
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- Сценарист
Леонид
Барац
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков
- АБКомпозитор
Александр
Боярский
- ВВКомпозитор
Валентин
Васенков
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев