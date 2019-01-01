Иван Царевич и Серый Волк 4 (мультфильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Новая история об Иване, Василисе и их друзьях, в которой Кот Ученый отправляется на международный песенный конкурс.



На дворе весна. Скоро в Трисемнадцатом царстве пройдет песенный конкурс, куда в очередной раз никто из Тридевятого царства не отправил заявку. Царь решает исправить это и посылает на мероприятие Кота вместе с его группой поддержки — Иваном, его женой Василисой и верным Волком. Правда, просто так выступить не получится, ведь Павлин Паоло и его менеджер Суслик готовят масштабный обман.



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