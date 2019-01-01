Иван Царевич и Серый Волк 4
Wink
Детям
Иван Царевич и Серый Волк 4
9.52019, Иван Царевич и Серый Волк 4
Мультфильмы, Приключения84 мин6+
Кот Ученый при поддержке Ивана, Василисы и верного Волка отправляется на международный песенный конкурс
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Иван Царевич и Серый Волк 4 (мультфильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Новая история об Иване, Василисе и их друзьях, в которой Кот Ученый отправляется на международный песенный конкурс.

На дворе весна. Скоро в Трисемнадцатом царстве пройдет песенный конкурс, куда в очередной раз никто из Тридевятого царства не отправил заявку. Царь решает исправить это и посылает на мероприятие Кота вместе с его группой поддержки — Иваном, его женой Василисой и верным Волком. Правда, просто так выступить не получится, ведь Павлин Паоло и его менеджер Суслик готовят масштабный обман.

Какую подлость они задумали и чем это грозит остальным, поведает мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» 2019 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Мультфильмы, Приключения

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»

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