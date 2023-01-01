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Детям
Иван Царевич и Серый Волк 4
Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»

Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»

Режиссёры

Константин Феоктистов

Константин Феоктистов

Режиссёр

Актёры

Никита Ефремов

Никита Ефремов

АктёрИван Царевич
Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

АктёрЦарь
Михаил Боярский

Михаил Боярский

АктёрКот Ученый
Равшана Куркова

Равшана Куркова

АктрисаАделаида
Сергей Волчков

Сергей Волчков

Актёрпавлин Паоло
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

АктрисаКобра / тётя Дуня / Аделаида
Александр Боярский

Александр Боярский

АктёрСерый Волк / Солёные огурцы
Олег Куликович

Олег Куликович

АктёрАли
Анатолий Петров

Анатолий Петров

АктёрНекто
Михаил Хрусталёв

Михаил Хрусталёв

Актёркорреспондент

Сценаристы

Леонид Барац

Леонид Барац

Сценарист
Сергей Петрейков

Сергей Петрейков

Сценарист
Ростислав Хаит

Ростислав Хаит

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Александр Боярский

Александр Боярский

Продюсер

Монтажёры

Сергей Глезин

Сергей Глезин

Монтажёр

Композиторы

Георгий Жеряков

Георгий Жеряков

Композитор
Александр Боярский

Александр Боярский

Композитор
Валентин Васенков

Валентин Васенков

Композитор
Михаил Чертищев

Михаил Чертищев

Композитор