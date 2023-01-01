Место действия (сериал, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма разворачивается на строительстве нефтехимического комбината в старинном городе Ядринске. Герой фильма Петр Константинович Пушкарев, директор комбината, привлекая местную интеллигенцию, искренне и горячо стремится к тому, чтобы индустриализация сибирского города не погубила исторические памятники и природу.







Все сезоны сериала Место действия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.