Место действия (сериал, 1983) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Действие фильма разворачивается на строительстве нефтехимического комбината в старинном городе Ядринске. Герой фильма Петр Константинович Пушкарев, директор комбината, привлекая местную интеллигенцию, искренне и горячо стремится к тому, чтобы индустриализация сибирского города не погубила исторические памятники и природу.



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