WinkСериалыМесто действия1-й сезон1-я серия
Место действия (сериал, 1983) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.61983, Место действия. Серия 1
Драмы18+
Сезоны и серии
Сюжет
Действие фильма разворачивается на строительстве нефтехимического комбината в старинном городе Ядринске. Герой фильма Петр Константинович Пушкарев, директор комбината, привлекая местную интеллигенцию, искренне и горячо стремится к тому, чтобы индустриализация сибирского города не погубила исторические памятники и природу.
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АГРежиссёр
Анатолий
Граник
- АПАктёр
Александр
Парра
- ЕШАктриса
Елена
Шанина
- АКАктёр
Александр
Кузин
- Актёр
Сергей
Паршин
- Актёр
Эрнст
Романов
- ИКАктёр
Иван
Краско
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- Актёр
Петр
Шелохонов
- РКАктёр
Ростислав
Катанский
- ВИАктёр
Валерий
Исаев
- РТСценарист
Рудольф
Тюрин
- АПСценарист
Александр
Проханов
- ВБПродюсер
Виктор
Бородин
- ВКАктриса дубляжа
Вера
Кузнецова
- ВЮХудожник
Валерий
Юркевич
- ЕВМонтажёр
Елена
Верещагина
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян