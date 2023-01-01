Место действия. Серия 1
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Место действия (сериал, 1983) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.61983, Место действия. Серия 1
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Действие фильма разворачивается на строительстве нефтехимического комбината в старинном городе Ядринске. Герой фильма Петр Константинович Пушкарев, директор комбината, привлекая местную интеллигенцию, искренне и горячо стремится к тому, чтобы индустриализация сибирского города не погубила исторические памятники и природу.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Место действия»

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