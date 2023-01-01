Сержант милиции
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Сержант милиции

Сержант милиции (сериал, 1974) смотреть онлайн

9.41974, Сержант милиции 1 сезон
Драмы, Криминал12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Приехавшего в Ленинград из Сибири Алексея Северцева ловко обманывают опытные преступники. Однажды им удается заманить Северцева в безлюдное место, избить и обворовать. Расследовать это происшествие поручают молодому сержанту милиции Николаю Захарову. Захаров проявит и находчивость, и смелость, и, конечно, задержит рецидивистов.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb