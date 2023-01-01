Сержант милиции (сериал, 1974) смотреть онлайн
9.41974, Сержант милиции 1 сезон
Драмы, Криминал12+
Сезоны и серии
Сюжет
Приехавшего в Ленинград из Сибири Алексея Северцева ловко обманывают опытные преступники. Однажды им удается заманить Северцева в безлюдное место, избить и обворовать. Расследовать это происшествие поручают молодому сержанту милиции Николаю Захарову. Захаров проявит и находчивость, и смелость, и, конечно, задержит рецидивистов.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыКриминал, Драмы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АМАктёр
Алексей
Минин
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- Актриса
Татьяна
Веденеева
- ИКАктёр
Иван
Краско
- АСАктёр
Анатолий
Столбов
- АААктёр
Александр
Александров
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ИБАктриса
Ирина
Борисова
- Актёр
Олег
Янковский
- СМАктёр
Сергей
Массарский
- ИЛСценарист
Иван
Лазутин
- ЕГХудожник
Евгений
Гуков
- РДОператор
Ростислав
Давыдов
- АМКомпозитор
Александр
Мнацаканян