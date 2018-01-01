WinkСериалыСержант милиции1-й сезон2-я серия
Сержант милиции (сериал, 1974) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.41974, Сержант милиции. Серия 2
Драма, Криминал12+
Сезоны и серии
О сериале
Приехавшего в Ленинград из Сибири Алексея Северцева ловко обманывают опытные преступники. Однажды им удается заманить Северцева в безлюдное место, избить и обворовать. Расследовать это происшествие поручают молодому сержанту милиции Николаю Захарову. Захаров проявит и находчивость, и смелость, и, конечно, задержит рецидивистов.
Сериал Сержант милиции 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АМАктёр
Алексей
Минин
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- Актриса
Татьяна
Веденеева
- ИКАктёр
Иван
Краско
- АСАктёр
Анатолий
Столбов
- АААктёр
Александр
Александров
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ИБАктриса
Ирина
Борисова
- Актёр
Олег
Янковский
- СМАктёр
Сергей
Массарский
- ИЛСценарист
Иван
Лазутин
- ЕГХудожник
Евгений
Гуков
- РДОператор
Ростислав
Давыдов
- АМКомпозитор
Александр
Мнацаканян