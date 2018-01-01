Сержант милиции (сериал, 1974) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сержант милиции. Серия 2
Сержант милиции (сериал, 1974) сезон 1 серия 2

9.41974, Сержант милиции. Серия 2
Драма, Криминал12+

Приехавшего в Ленинград из Сибири Алексея Северцева ловко обманывают опытные преступники. Однажды им удается заманить Северцева в безлюдное место, избить и обворовать. Расследовать это происшествие поручают молодому сержанту милиции Николаю Захарову. Захаров проявит и находчивость, и смелость, и, конечно, задержит рецидивистов.

СССР
Криминал, Драма
SD
65 мин / 01:05

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb