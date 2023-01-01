Биография

Татьяна Веденеева — популярная актриса СССР и России, телеведущая, журналистка. Родилась в Волгограде 10 июля 1953 года. После окончания школы будущая артистка переехала в Москву, чтобы поступить в ГИТИС. Уже во время учебы играла в театре. В 90-е годы актриса жила во Франции, поэтому ее карьера в этот период не развивалась, однако после возвращения в Россию она смогла сразу же попасть на телевидение и стать телеведущей. В ее послужном списке шоу «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Песня года» и другие. Еще на первом курсе Татьяна Веденеева сыграла свою дебютную роль в кино, а полноценная карьера актрисы началась в 1973 году. В ее фильмографии такие киноленты, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Первый после Бога» и «Млечный путь».