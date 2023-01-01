Сержант милиции. Серия 3
Wink
Сериалы
Сержант милиции
1-й сезон
3-я серия

Сержант милиции (сериал, 1974) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.41974, Сержант милиции. Серия 3
Драмы, Криминал12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Приехавшего в Ленинград из Сибири Алексея Северцева ловко обманывают опытные преступники. Однажды им удается заманить Северцева в безлюдное место, избить и обворовать. Расследовать это происшествие поручают молодому сержанту милиции Николаю Захарову. Захаров проявит и находчивость, и смелость, и, конечно, задержит рецидивистов.

Сериал Сержант милиции 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb