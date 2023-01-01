Гиперболоид инженера Гарина (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно
8.71965, Гиперболоид инженера Гарина
Фантастика91 мин18+
Сюжет
1925 год. Профессор Манцев изобрел оружие небывалой разрушительной силы — гиперболоид, наносящий страшные удары лучом. Инженер Гарин крадет этот прототип лазерной пушки и решает использовать для безумной идеи — стать правителем мира. В своем маниакальном стремлении властвовать он совершает �одно преступление за другим, не предполагая, сколь ужасными окажутся последствия для него самого. За Гариным и изобретением начинается настоящая охота...
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АГРежиссёр
Александр
Гинцбург
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ВСАктёр
Всеволод
Сафонов
- МААктёр
Михаил
Астангов
- НКАктриса
Наталья
Климова
- ВДАктёр
Владимир
Дружников
- МКАктёр
Михаил
Кузнецов
- Актёр
Юрий
Саранцев
- НБАктёр
Николай
Бубнов
- ВЧАктёр
Виктор
Чекмарев
- ПШАктёр
Павел
Шпрингфельд
- АГСценарист
Александр
Гинцбург
- АТСценарист
Алексей
Толстой
- ТАПродюсер
Таги
Алиев
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- АРОператор
Александр
Рыбин
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг