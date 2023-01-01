Гиперболоид инженера Гарина
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Гиперболоид инженера Гарина

Гиперболоид инженера Гарина (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

8.71965, Гиперболоид инженера Гарина
Фантастика91 мин18+

Сюжет

1925 год. Профессор Манцев изобрел оружие небывалой разрушительной силы — гиперболоид, наносящий страшные удары лучом. Инженер Гарин крадет этот прототип лазерной пушки и решает использовать для безумной идеи — стать правителем мира. В своем маниакальном стремлении властвовать он совершает одно преступление за другим, не предполагая, сколь ужасными окажутся последствия для него самого. За Гариным и изобретением начинается настоящая охота...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гиперболоид инженера Гарина»