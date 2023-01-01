Голубая бездна (фильм, 1988) смотреть онлайн

Сюжет

Спортивная драма с Жаном Рено о противостоянии двух ныряльщиков. Жак и Энцо росли вместе на греческих островах и в детстве стали свидетелями страшной гибели отца Жака. Позже мальчики увлеклись фридайвингом, а вскоре их пути разошлись. В 1980-х годах Жак сотрудничает с учеными, которые исследуют человеческую физиологию. Особенно их интересует, как обладающее уникальными особенностями тело Жака реагирует на погружение в ледяную воду. Энцо, ставший мировым чемпионом по фридайвингу, хочет убедить бывшего друга вернуться в соревнования, чтобы узнать, кто из них лучше. Кроме того, Жаком заинтересовывается Джоана — работница страховой фирмы, влюбившаяся в него почти с первого взгляда. Когда Энцо и Жак наконец сталкиваются в соревновании, это запускает цепочку событий, которая может привести к трагедии. Смогут ли они противостоять зову неизведанных глубин, расскажет фильм «Голубая бездна» 1988 года — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



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