Голубая бездна (фильм, 1988) смотреть онлайн
Сюжет
Спортивная драма с Жаном Рено о противостоянии двух ныряльщиков. Жак и Энцо росли вместе на греческих островах и в детстве стали свидетелями страшной гибели отца Жака. Позже мальчики увлеклись фридайвингом, а вскоре их пути разошлись. В 1980-х годах Жак сотрудничает с учеными, которые исследуют человеческую физиологию. Особенно их интересует, как обладающее уникальными особенностями тело Жака реагирует на погружение в ледяную воду. Энцо, ставший мировым чемпионом по фридайвингу, хочет убедить бывшего друга вернуться в соревнования, чтобы узнать, кто из них лучше. Кроме того, Жаком заинтересовывается Джоана — работница страховой фирмы, влюбившаяся в него почти с первого взгляда. Когда Энцо и Жак наконец сталкиваются в соревновании, это запускает цепочку событий, которая может привести к трагедии. Смогут ли они противостоять зову неизведанных глубин, расскажет фильм «Голубая бездна» 1988 года — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
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Информация
СтранаФранция, Италия
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актёр
Жан
Рено
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- Актриса
Розанна
Аркетт
- ПШАктёр
Пол
Шенар
- Актёр
Серджо
Кастеллитто
- ЖБАктёр
Жан
Буиз
- МДАктёр
Марк
Дюре
- ГДАктёр
Гриффин
Данн
- АВАктёр
Андреас
Вуцинас
- ВВАктриса
Валентина
Варгас
- РГСценарист
Роберт
Гарленд
- МГСценарист
Мэрилин
Голдин
- ЖМСценарист
Жак
Майоль
- ПЛПродюсер
Патрис
Леду
- КБПродюсер
Клод
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Тиличеев
- ЛВАктёр дубляжа
Леонид
Ворон
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- ВКАктёр дубляжа
Валерий
Козинец
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Корольчук
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- МЛХудожница
Мими
Лемпика
- МРХудожница
Мартина
Рапен
- ОММонтажёр
Оливье
Моффруа
- КВОператор
Карло
Варини
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра