Биография

Розанна Аркетт — американская актриса. Родилась в Нью-Йорке 10 августа 1959 года. Розанна Аркетт принадлежит к третьему поколению известной актерской династии, в которой является одним из самых заметных представителей. Росла под влиянием богемного окружения своих творческих родителей, поэтому достаточно рано определилась с направлением карьеры — сниматься в кино она начала уже в подростковом возрасте. Поначалу Розанне доставались эпизодические и малозаметные роли. Ее заметили после фильма «Песнь палача», где ей досталась главная роль, а партнером был Томми Ли Джонс. После этого она снялась в нескольких лентах, которые были успешны в прокате: «Отчаянно ищу Сьюзен», «Восемь миллионов способов умереть», «После работы» и «Голубая бездна». В дальнейшем она приняла участие в «Криминальном чтиве» и «Девяти ярдах». Также Розанна часто снималась в сериалах — среди них «Анатомия страсти», «Уилл и Грейс», «Малкольм в центре внимания». Позднее актриса выступила как режиссер: она сняла резонансную документальную картину «В поисках Дебры Уингер». В настоящее время Розанна продолжает заниматься актерской карьерой, снимаясь в кино и сериалах, среди которых можно выделить «Бескрайнее небо», «Рэтчед» и «Свайпнутые». Ее фильмография насчитывает несколько десятков проектов.