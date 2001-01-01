Спросите Синди (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Попав в переплет, биржевой маклер Райан Тернер остался без гроша в кармане, без работы, квартиры, любовницы и девушки. Но Тернер не привык сдаваться! Он хочет взять реванш и начинает писать в женской газетной колонке «Спросите Синди» от имени сбежавшей подружки.



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