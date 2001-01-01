Спросите Синди
Wink
Фильмы
Спросите Синди

Спросите Синди (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

9.12001, Good Advice
Мелодрамы, Комедии88 мин18+

Сюжет

Попав в переплет, биржевой маклер Райан Тернер остался без гроша в кармане, без работы, квартиры, любовницы и девушки. Но Тернер не привык сдаваться! Он хочет взять реванш и начинает писать в женской газетной колонке «Спросите Синди» от имени сбежавшей подружки.

Спросите Синди смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спросите Синди»

Всё