Спросите Синди (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
9.12001, Good Advice
Мелодрамы, Комедии88 мин18+
Сюжет
Попав в переплет, биржевой маклер Райан Тернер остался без гроша в кармане, без работы, квартиры, любовницы и девушки. Но Тернер не привык сдаваться! Он хочет взять реванш и начинает писать в женской газетной колонке «Спросите Синди» от имени сбежавшей подружки.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- СРРежиссёр
Стив
Рэш
- Актёр
Чарли
Шин
- ЭХАктриса
Энджи
Хармон
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- Актёр
Джон
Ловиц
- Актриса
Розанна
Аркетт
- ЭХАктриса
Эстель
Харрис
- БНАктёр
Барри
Ньюман
- ЛРАктриса
Лиза
Ринна
- ДдАктёр
Джон
де Ланси
- ФСАктриса
Франсуаза
Сурель
- ДМСценарист
Дэниэл
Маргосис
- РХСценарист
Роберт
Хорн
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- КРХудожница
Клаудиа
Ребар
- ДООператор
Дарин
Окада
- ТККомпозитор
Тедди
Кастелуччи
- ЛШКомпозитор
Лорен
Шефф