Биография

Джон де Ланси (John de Lancie) – американский комедиант, кинопродюсер и сценарист. Родился в Филадельфии 20 марта 1948 года. Любовь к сцене унаследовал от родителей. Отец актера Джона де Ланси выступал с труппой Филадельфийского симфонического оркестра. Будущий комедиант занимался в школьном театральном кружке, чтобы побороть дислексию. Позже обучался актерскому мастерству в Кентском государственном университете. Карьеру начал со съемок в сериалах. В полнометражных фильмах Джон де Ланси снимается с 1975 года. В перерывах между съемками участвует в озвучивании мультфильмов и компьютерных игр, пишет романы и рассказы. С 1984 года женат на актрисе Марни Мосиман. У пары двое сыновей. Старший сын несколько раз снимался в сериалах и телешоу вместе с отцом. Самая известная роль Джона де Ланси – инопланетянин Кью в телесериале «Звездный путь». Также актер появлялся в популярных сериалах «Миссия невыполнима», «Зачарованные», «Секретный агент Макгайвер». Написал сценарий к фильму «Затерянный мир». Голосом комедианта разговаривают персонажи мультфильмов «Крутые бобры», «Дак Доджерс», «Дакмен». Рассказы актера легли в основу комиксов от издательства DC Comics.