Грани будущего
Wink
Фильмы
Грани будущего
6.02023, Грани будущего
Фантастика, Драмы93 мин18+
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Грани будущего (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Музыкальный продюсер при помощи экспериментальной технологии отправляется на несколько лет вперед, где знакомится со своей будущей девушкой. Фантастическая драма «Грани будущего» — фильм о том, как течение времени влияет на наши жизни.

Шон — музыкальный продюсер средней руки, очарованный прекрасной певицей по имени Николь. Он узнает о существовании организации, которая разработала уникальный способ путешествовать во времени. Они предлагают Шону поучаствовать в эксперименте и после изнурительных психологических и физических тренировок отправляют его в будущее. Теперь Шону предстоит понять, что случилось с ним и с его отношениями с Николь за прошедшие годы, а также не допустить катастрофы, которую могут повлечь за собой игры со временем.

О последствиях запретного знания расскажет независимая фантастическая драма «Грани будущего», смотреть онлайн которую вы сможете на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы, Мелодрамы

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