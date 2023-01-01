Грани будущего (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Музыкальный продюсер при помощи экспериментальной технологии отправляется на несколько лет вперед, где знакомится со своей будущей девушкой. Фантастическая драма «Грани будущего» — фильм о том, как течение вре�мени влияет на наши жизни.



Шон — музыкальный продюсер средней руки, очарованный прекрасной певицей по имени Николь. Он узнает о существовании организации, которая разработала уникальный способ путешествовать во времени. Они предлагают Шону поучаствовать в эксперименте и после изнурительных психологических и физических тренировок отправляют его в будущее. Теперь Шону предстоит понять, что случилось с ним и с его отношениями с Николь за прошедшие годы, а также не допустить катастрофы, которую могут повлечь за собой игры со временем.



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