Чужое имя
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Чужое имя

Чужое имя (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

9.21966, Чужое имя
Криминал84 мин18+

Сюжет

В придорожном кафе встречаются Ольга и начальник автоколонны Буткевич. Они не виделись с начала войны. В разговоре выясняется, что в автоколонне работает мужчина с фамилией первого мужа Ольги, которого она считает погибшим. Буткевич устраивает им встречу. Ольга не узнает его. Буткевич рассказывает о странном свидании своему приятелю - прокурору Глебову. Вскоре выяснится, что настоящая фамилия этого человека Дробеня. Перед войной он был осужден за кражу. Затем служил в штрафбате, попал в плен, встретился с Ильиным в немецком застенке...

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Криминал

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb