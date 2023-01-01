Чужое имя (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В придорожном кафе встречаются Ольга и начальник автоколонны Буткевич. Они не виделись с начала войны. В разговоре выясняется, что в автоколонне работает мужчина с фамилией первого мужа Ольги, которого она считает погибшим. Буткевич устраивает им встречу. Ольга не узнает его. Буткевич расска�зывает о странном свидании своему приятелю - прокурору Глебову. Вскоре выяснится, что настоящая фамилия этого человека Дробеня. Перед войной он был осужден за кражу. Затем служил в штрафбате, попал в плен, встретился с Ильиным в немецком застенке...



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