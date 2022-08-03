Снежная сказка (фильм, 1959) смотреть онлайн
1959, Снежная сказка
Фэнтези, Кино для детей66 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Действие происходит 31 декабря. Старый год не хочет уступать свое место новому и стремится заполучить волшебные часы, которые могут остановить время. Но их обладатель — фантазер Митя — не поддается на его уговоры.
ЖанрКино для детей, Фэнтези
КачествоSD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АСРежиссёр
Алексей
Сахаров
- ИЕАктёр
Игорь
Ершов
- АКАктриса
Алла
Кожокина
- Актриса
Клара
Лучко
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- ВААктриса
Вера
Алтайская
- Актёр
Евгений
Леонов
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ВВСценарист
Виктор
Виткович
- ГЯСценарист
Григорий
Ягдфельд
- ВСПродюсер
Виктор
Слонимский
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корабельникова
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ЛМХудожник
Лев
Мильчин
- ВЛОператор
Виктор
Листопадов
- ЮСОператор
Юрий
Схиртладзе
- ЮЛКомпозитор
Юрий
Левитин