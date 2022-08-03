Снежная сказка (фильм, 1959) смотреть онлайн

Снежная сказка
Снежная сказка

Снежная сказка (фильм, 1959)

1959, Снежная сказка
Фэнтези, Кино для детей66 мин6+
О фильме

Действие происходит 31 декабря. Старый год не хочет уступать свое место новому и стремится заполучить волшебные часы, которые могут остановить время. Но их обладатель — фантазер Митя — не поддается на его уговоры.

Жанр
Кино для детей, Фэнтези
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снежная сказка»