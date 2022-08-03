Семь стихий (фильм, 1984) смотреть онлайн
7.21984, Семь стихий
Фантастика70 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
На горячей и умирающей планете в созвездии Центавр было открыто глубоководное озеро. На дне озера найдена неизвестная форма жизни, напоминающая земные растения. Находку тщательно исследуют в фитолаборатории Олега Янкова. Ему активно помогают генетик Анурова и одноклассник Олега — журналист Глеб. Инопланетный цветок неожиданно трансформируется в женщину по имени Аира. При посредничестве представителя более развитой цивилизации она пытается наладить тесный контакт с физиком Ольминым, который находится на конечном этапе создания солнечной воронки. Это открытие позволит получить огромное количество дешeвой энергии, благодаря которой станет возможным спасти гибнущую планету.
СтранаСССР
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ГИРежиссёр
Геннадий
Иванов
- ХДАктриса
Ханна
Дуновска
- Актёр
Игорь
Старыгин
- Актриса
Ирина
Алферова
- УНАктёр
Улдис
Норенбергс
- Актёр
Александр
Филиппенко
- БХАктёр
Борис
Химичев
- ЛВАктриса
Любовь
Виролайнен
- АВАктёр
Александр
Васильев
- ПБАктёр
Паул
Буткевич
- ЭКАктёр
Эрвин
Кнаусмюллер
- ГИСценарист
Геннадий
Иванов
- ВЩСценарист
Владимир
Щербаков
- ИЛПродюсер
Игорь
Лазаренко
- ГУМонтажёр
Галина
Угольникова
- АЯОператор
Аурелиус
Яциневичюс
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев