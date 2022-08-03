Семь стихий (фильм, 1984) смотреть онлайн

На горячей и умирающей планете в созвездии Центавр было открыто глубоководное озеро. На дне озера найдена неизвестная форма жизни, напоминающая земные растения. Находку тщательно исследуют в фитолаборатории Олега Янкова. Ему активно помогают генетик Анурова и одноклассник Олега — журналист Глеб. Инопланетный цветок неожиданно трансформируется в женщину по имени Аира. При посредничестве представителя более развитой цивилизации она пытается наладить тесный контакт с физиком Ольминым, который находится на конечном этапе создания солнечной воронки. Это открытие позволит получить огромное количество дешeвой энергии, благодаря которой станет возможным спасти гибнущую планету.

