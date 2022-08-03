Семь стихий
Wink
Фильмы
Семь стихий

Семь стихий (фильм, 1984) смотреть онлайн

7.21984, Семь стихий
Фантастика70 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

На горячей и умирающей планете в созвездии Центавр было открыто глубоководное озеро. На дне озера найдена неизвестная форма жизни, напоминающая земные растения. Находку тщательно исследуют в фитолаборатории Олега Янкова. Ему активно помогают генетик Анурова и одноклассник Олега — журналист Глеб. Инопланетный цветок неожиданно трансформируется в женщину по имени Аира. При посредничестве представителя более развитой цивилизации она пытается наладить тесный контакт с физиком Ольминым, который находится на конечном этапе создания солнечной воронки. Это открытие позволит получить огромное количество дешeвой энергии, благодаря которой станет возможным спасти гибнущую планету.

Страна
СССР
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семь стихий»