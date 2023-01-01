Биография

Елена Соловьева — актриса театра и дубляжа, ведущая. С зарубежными картинами артистка работает уже более 40 лет. На ее счету более 350 работ в дублировании и озвучивании художественных и мультипликационных фильмов и сериалов. Будущая актриса родилась в 1958 году в Ленинграде. Окончив школу, поступила в ЛГИТМиК. Актерское искусство изучала на курсе Аркадия Кацмана и Льва Додина. Первые роли Елена Соловьева исполнила в 1979 г., когда начала работать в Молодежном театре на Фонтанке. В 2005 г. участвовала в проекте «Les poupees Russes». Карьера актрисы в кинематографе началась с озвучивания зарубежных картин. Среди первых фильмов Елены Соловьевой, в которых звучит ее голос, можно отметить такие ленты, как «Голубая лагуна», «Бегущий по лезвию», «Свидание с незнакомцем», анимационные картины «Робин Гуд», «Последний из Могикан», «Приключения мишек Гамми». Ее голосом говорят персонажи популярных фильмов «Человек дождя», «Смертельное оружие», «Славные парни», «Гудзонский ястреб», «Джуманджи», «Матрица», «Игры разума», «Плохой Санта», «1+1», «Римские свидания». Актриса является одной из самых востребованных в сфере дубляжа и озвучивания.