Мама, не горюй
Wink
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Мама, не горюй
9.01997, Мама, не горюй
Комедия, Криминал81 мин18+
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Мама, не горюй (фильм, 1997) смотреть онлайн

О фильме

Свадьбы в городе на Неве - дело обычное. Но бракосочетание, ставшее точкой отсчета в фильме Максима Пежемского, явно отличалось от обыкновенного семейного празднества с салатом оливье, подвыпившим баянистом и шуточным похищением невесты.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мама, не горюй»