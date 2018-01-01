Wink
Фильмы
Мама, не горюй
Актёры и съёмочная группа фильма «Мама, не горюй»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мама, не горюй»

Режиссёры

Максим Пежемский

Максим Пежемский

Режиссёр

Актёры

Гоша Куценко

Гоша Куценко

АктёрАртур
Евгений Сидихин

Евгений Сидихин

АктёрЗубек
Николай Чиндяйкин

Николай Чиндяйкин

АктёрАлексей Иванович
Сергей Векслер

Сергей Векслер

АктёрРинат
Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская

АктрисаМарина
Александр Баширов

Александр Баширов

АктёрМишаня
Валерий Приёмыхов

Валерий Приёмыхов

АктёрДядя
Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

АктёрМакар
Нина Русланова

Нина Русланова

Актриса
Сергей Колтаков

Сергей Колтаков

Актёрпрокурор Бельский

Сценаристы

Константин Мурзенко

Константин Мурзенко

Сценарист
Максим Пежемский

Максим Пежемский

Сценарист

Продюсеры

Сергей Члиянц

Сергей Члиянц

Продюсер
Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Ильин

Александр Ильин

Актёр дубляжа
Татьяна Весёлкина

Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа

Художники

Константин Витавский

Константин Витавский

Художник

Монтажёры

Марина Липартия

Марина Липартия

Монтажёр

Композиторы

Валерий Алахов

Валерий Алахов

Композитор
Оскар Строк

Оскар Строк

Композитор