История дружбы новобранца Лeши Кошкина и его товарища по службе – пса по кличке Алый. Щенок достался Лeше, когда он попал в учебку, а кличку он получил из-за ярко-красного языка. Служба заносит их на южную заставу, где Кошкину и Алому придется столкнуться как с дикими животными, так и с настоящими шпионами.

