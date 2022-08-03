Пограничный пес Алый
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Пограничный пес Алый

Пограничный пес Алый (фильм, 1979) смотреть онлайн

9.51979, Пограничный пес Алый
Драма63 мин18+

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О фильме

История дружбы новобранца Лeши Кошкина и его товарища по службе – пса по кличке Алый. Щенок достался Лeше, когда он попал в учебку, а кличку он получил из-за ярко-красного языка. Служба заносит их на южную заставу, где Кошкину и Алому придется столкнуться как с дикими животными, так и с настоящими шпионами.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb