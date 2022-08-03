Пограничный пес Алый (фильм, 1979) смотреть онлайн
9.51979, Пограничный пес Алый
Драма63 мин18+
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О фильме
История дружбы новобранца Лeши Кошкина и его товарища по службе – пса по кличке Алый. Щенок достался Лeше, когда он попал в учебку, а кличку он получил из-за ярко-красного языка. Служба заносит их на южную заставу, где Кошкину и Алому придется столкнуться как с дикими животными, так и с настоящими шпионами.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЮФРежиссёр
Юлий
Файт
- ВДАктёр
Владимир
Дубровский
- ВКАктёр
Виктор
Косых
- ВКАктёр
Василий
Куприянов
- ВГАктёр
Владимир
Герасимов
- НБАктёр
Нартай
Бегалин
- ЯДАктриса
Яна
Друзь
- АКАктёр
Александр
Казаков
- ИКАктёр
Игорь
Косухин
- АКАктёр
Александр
Куренной
- АНАктёр
Артур
Нищенкин
- ВГСценарист
Владимир
Голованов
- ГФПродюсер
Георгий
Федянин
- ЕЗМонтажёр
Елена
Заболоцкая
- ШККомпозитор
Шандор
Каллош