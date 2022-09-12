Миссия в Кабуле
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Миссия в Кабуле

Миссия в Кабуле (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

9.11970, Миссия в Кабуле
Военный127 мин12+

О фильме

Фильм о становлении молодой советской дипломатии и борьбе миссии в Кабуле с внутренней реакцией и представителями западных держав за подписание Договора о сотрудничестве. Место и время действия фильма - Афганистан, 1919 год.

Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия в Кабуле»