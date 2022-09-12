Миссия в Кабуле (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
9.11970, Миссия в Кабуле
Военный127 мин12+
О фильме
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЛКРежиссёр
Леонид
Квинихидзе
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- ИМАктриса
Ирина
Мирошниченко
- ГСАктёр
Глеб
Стриженов
- Актёр
Олег
Стриженов
- ОКАктёр
Отар
Коберидзе
- РТАктёр
Ринат
Тазетдинов
- Актёр
Эммануил
Виторган
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- ОВАктёр
Олег
Видов
- ВВСценарист
Владимир
Вайншток
- ПФСценарист
Павел
Финн
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ДМХудожник
Диана
Манэ
- ГСМонтажёр
Гюльсюм
Субаева
- ВЧОператор
Владимир
Чумак
- ВУКомпозитор
Владислав
Успенский
- ЛГКомпозитор
Леонид
Гарин