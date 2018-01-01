Wink
Фильмы
Миссия в Кабуле
Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия в Кабуле»

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия в Кабуле»

Режиссёры

Леонид Квинихидзе

Леонид Квинихидзе

Режиссёр

Актёры

Олег Жаков

Олег Жаков

АктёрПетр Петрович Сорокин
Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко

АктрисаМарина Аркадьевна Лужина
Глеб Стриженов

Глеб Стриженов

АктёрГедеонов
Олег Стриженов

Олег Стриженов

АктёрРоман Лужин
Отар Коберидзе

Отар Коберидзе

АктёрЕго Высочество Надир-хан
Ринат Тазетдинов

Ринат Тазетдинов

АктёрЕго Величество Аманулла-хан
Эммануил Виторган

Эммануил Виторган

АктёрЯн Калнинь
Владимир Заманский

Владимир Заманский

АктёрАлексей Репин
Александр Демьяненко

Александр Демьяненко

Актёркомендант Смыков
Олег Видов

Олег Видов

Oleg Vidov
Актёрдипкурьер Сказкин

Сценаристы

Владимир Вайншток

Владимир Вайншток

Сценарист
Павел Финн

Павел Финн

Сценарист

Актёры дубляжа

Александр Демьяненко

Александр Демьяненко

Актёр дубляжа

Художники

Диана Манэ

Диана Манэ

Художник

Монтажёры

Гюльсюм Субаева

Гюльсюм Субаева

Монтажёр

Операторы

Владимир Чумак

Владимир Чумак

Оператор

Композиторы

Владислав Успенский

Владислав Успенский

Композитор
Леонид Гарин

Леонид Гарин

Композитор