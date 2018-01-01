Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия в Кабуле»

WinkФильмыМиссия в КабулеАктёры и съёмочная группа фильма «Миссия в Кабуле»
Режиссёры
Актёры
АктёрПетр Петрович Сорокин
Олег Жаков
АктрисаМарина Аркадьевна Лужина
Ирина Мирошниченко
АктёрГедеонов
Глеб Стриженов
АктёрРоман Лужин
Олег Стриженов
АктёрЕго Высочество Надир-хан
Отар Коберидзе
АктёрЕго Величество Аманулла-хан
Ринат Тазетдинов
АктёрЯн Калнинь
Эммануил Виторган
АктёрАлексей Репин
Владимир Заманский
Актёркомендант Смыков
Александр Демьяненко
Актёрдипкурьер Сказкин