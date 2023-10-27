Рудобельская республика (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
8.31971, Рудобельская республика
Исторический92 мин18+
О фильме
Бывший вахмистр Александр Соловей получает от Бобруйского ревкома задание организовать защиту Советской власти в деревне Рудобелка (Полесье) от натиска немцев, поляков и белогвардейцев...
СтранаСССР
ЖанрИсторический
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- НКРежиссёр
Николай
Калинин
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- ВБАктёр
Валентин
Белохвостик
- ИКАктёр
Игорь
Комаров
- ЮКАктёр
Юрий
Каморный
- ПКАктёр
Павел
Кормунин
- ЛКАктёр
Леонид
Кмит
- ВМАктриса
Вайва
Майнелите
- НЧАктриса
Наталья
Чемодурова
- Актёр
Николай
Гринько
- Актёр
Эммануил
Виторган
- НФСценарист
Николай
Фигуровский
- ВДАктёр дубляжа
Владислав
Дворжецкий
- ДЗОператор
Дмитрий
Зайцев
- ИЛКомпозитор
Игорь
Лученок