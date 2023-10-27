Рудобельская республика
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Рудобельская республика

Рудобельская республика (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

8.31971, Рудобельская республика
Исторический92 мин18+

О фильме

Бывший вахмистр Александр Соловей получает от Бобруйского ревкома задание организовать защиту Советской власти в деревне Рудобелка (Полесье) от натиска немцев, поляков и белогвардейцев...

Страна
СССР
Жанр
Исторический
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

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