Рудобельская республика
Актёры и съёмочная группа фильма « Рудобельская республика»

Режиссёры

Николай Калинин

Режиссёр

Актёры

Юозас Будрайтис

АктёрСоловей
Валентин Белохвостик

АктёрУс
Игорь Комаров

АктёрЛевков
Юрий Каморный

АктёрРогович
Павел Кормунин

АктёрДрапеза
Леонид Кмит

Актёрдед Терешка
Вайва Майнелите

АктрисаГелена
Наталья Чемодурова

АктрисаМарина
Николай Гринько

АктёрВрангель
Эммануил Виторган

АктёрЗвонов

Сценаристы

Николай Фигуровский

Сценарист

Актёры дубляжа

Владислав Дворжецкий

Актёр дубляжа

Операторы

Дмитрий Зайцев

Оператор

Композиторы

Игорь Лученок

Композитор