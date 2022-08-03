Серебряные трубы
Wink
Фильмы
Серебряные трубы

Серебряные трубы (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

8.81970, Серебряные трубы
Драма72 мин12+

О фильме

Фильм воссоздает некоторые страницы творческой биографии советского писателя Аркадия Гайдара периода 1924-1941 гг.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb