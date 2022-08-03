Надежда (фильм, 1973) смотреть онлайн

История о детстве и юности Надежды Крупской, жены и соратницы Владимира Ленина. Ее отец Константин после изгнания из Польши, лишения военного звания и конфискации имущества перевозит семью в Россию. Спустя долгое время они оказываются в Петербурге, где главу семейства уносит тяжелая болезнь. Маленькой Наде приходится полностью пересмотреть свои ценности, убеждения и взгляды на мир.

