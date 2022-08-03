Надежда
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Надежда (фильм, 1973) смотреть онлайн

8.61973, Надежда
Биография, Исторический91 мин18+

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О фильме

История о детстве и юности Надежды Крупской, жены и соратницы Владимира Ленина. Ее отец Константин после изгнания из Польши, лишения военного звания и конфискации имущества перевозит семью в Россию. Спустя долгое время они оказываются в Петербурге, где главу семейства уносит тяжелая болезнь. Маленькой Наде приходится полностью пересмотреть свои ценности, убеждения и взгляды на мир.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Биография
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb