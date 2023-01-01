Жди меня, Анна (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
8.51969, Жди меня, Анна
Драмы, Военные67 мин12+
Сюжет
Великая Отечественная война. В портовый город на Волге приезжает специальный корреспондент столичной газеты, чтобы написать очерк об известной крановщице. Потеряв на войне родителей, Аня, как и многие ее сверстники, попала в детдом, откуда вместе с другими детьми была эвакуирована. Нелегко с�ложилась личная судьба Анны, но она верит в счастливую жизнь...
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb