Жди меня, Анна
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Жди меня, Анна

Жди меня, Анна (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

8.51969, Жди меня, Анна
Драмы, Военные67 мин12+

Сюжет

Великая Отечественная война. В портовый город на Волге приезжает специальный корреспондент столичной газеты, чтобы написать очерк об известной крановщице. Потеряв на войне родителей, Аня, как и многие ее сверстники, попала в детдом, откуда вместе с другими детьми была эвакуирована. Нелегко сложилась личная судьба Анны, но она верит в счастливую жизнь...

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb