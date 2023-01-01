Хроника ночи (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
7.11972, Хроника ночи
Боевики81 мин18+
Сюжет
Самолет, следующий в Африку, оказывается в руках наемных убийц. Их цель - помешать советскому врачу попасть в Легу, где он должен оперировать вождя освободительного движения. После убийства пилота события развиваются стремительно. Но врач Чухнин и его спутница, советская журналистка, нарушаю�т задуманный террористами сценарий...
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- АСРежиссёр
Алексей
Спешнев
- АРАктёр
Анатолий
Ромашин
- ДФАктриса
Джемма
Фирсова
- ЗЗАктриса
Зана
Занони
- КЮАктриса
Клара
Юсупжанова
- АВАктёр
Александр
Вокач
- ТКАктриса
Татьяна
Конюхова
- АХАктёр
Аудрюс
Хадаравичюс
- Актёр
Ефим
Копелян
- Актёр
Арнис
Лицитис
- ОГАктриса
Ольга
Гобзева
- АССценарист
Алексей
Спешнев
- ВППродюсер
Виктор
Поршнев
- ЕСМонтажёр
Елена
Сватко
- ЮМОператор
Юрий
Марухин
- ЛСКомпозитор
Лев
Солин