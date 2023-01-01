Хроника ночи
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Хроника ночи

Хроника ночи (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

7.11972, Хроника ночи
Боевики81 мин18+

Сюжет

Самолет, следующий в Африку, оказывается в руках наемных убийц. Их цель - помешать советскому врачу попасть в Легу, где он должен оперировать вождя освободительного движения. После убийства пилота события развиваются стремительно. Но врач Чухнин и его спутница, советская журналистка, нарушают задуманный террористами сценарий...

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb