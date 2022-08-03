Укротительница тигров
Wink
Фильмы
Укротительница тигров

Укротительница тигров (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

9.51954, Укротительница тигров
Мелодрама, Комедия95 мин0+

О фильме

Романтическая комедия советской эпохи, насыщенная зрелищностью цирковых номеров и духом отваги — фильм «Укротительница тигров» (1954). История хрупкой, но бесстрашной девушки, завоевавшей любовь зрителей и животных.

Лена Воронцова — девушка из семьи цирковых служащих, убирающая клетки, но мечтающая стать дрессировщицей. Однажды в цирке происходит чрезвычайная ситуация, которая раскрывает Леночку как одаренную укротительницу. Одновременно с этим в цирке появляется мотогонщик Ермолаев. Между ним и Леночкой вспыхивают чувства, но они сами не знают, будет ли симпатия взаимной. Молодой укротительнице предстоит бороться не только за место в профессии, но и за свою любовь.

Фильм «Укротительница тигров» (1954) смотреть в хорошем качестве можно в онлайн-кинотеатре Wink. Почувствуйте дух настоящего цирка за просмотром этой романтической комедии.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Укротительница тигров»