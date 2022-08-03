Укротительница тигров (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

Романтическая комедия советской эпохи, насыщенная зрелищностью цирковых номеров и духом отваги — фильм «Укротительница тигров» (1954). История хрупкой, но бесстрашной девушки, завоевавшей любовь зрителей и животных.



Лена Воронцова — девушка из семьи цирковых служащих, убирающая клетки, но мечтающая стать дрессировщицей. Однажды в цирке происходит чрезвычайная ситуация, которая раскрывает Леночку как одаренную укротительницу. Одновременно с этим в цирке появляется мотогонщик Ермолаев. Между ним и Леночкой вспыхивают чувства, но они сами не знают, будет ли симпатия взаимной. Молодой укротительнице предстоит бороться не только за место в профессии, но и за свою любовь.



