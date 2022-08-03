Укротительница тигров (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Романтическая комедия советской эпохи, насыщенная зрелищностью цирковых номеров и духом отваги — фильм «Укротительница тигров» (1954). История хрупкой, но бесстрашной девушки, завоевавшей любовь зрителей и животных.
Лена Воронцова — девушка из семьи цирковых служащих, убирающая клетки, но мечтающая стать дрессировщицей. Однажды в цирке происходит чрезвычайная ситуация, которая раскрывает Леночку как одаренную укротительницу. Одновременно с этим в цирке появляется мотогонщик Ермолаев. Между ним и Леночкой вспыхивают чувства, но они сами не знают, будет ли симпатия взаимной. Молодой укротительнице предстоит бороться не только за место в профессии, но и за свою любовь.
Фильм «Укротительница тигров» (1954)
Рейтинг
- АИРежиссёр
Александр
Ивановский
- НКРежиссёр
Надежда
Кошеверова
- ЛКАктриса
Людмила
Касаткина
- Актёр
Павел
Кадочников
- ЛБАктёр
Леонид
Быков
- ПСАктёр
Павел
Суханов
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- АОАктёр
Александр
Орлов
- Актёр
Константин
Сорокин
- ГБАктриса
Гликерия
Богданова-Чеснокова
- Актриса
Нина
Ургант
- КМСценарист
Климентий
Минц
- ЕПСценарист
Евгений
Помещиков
- ВБПродюсер
Владимир
Беспрозванный
- ИГПродюсер
Иосиф
Гиндин
- АИМонтажёр
Александр
Ивановский
- АДОператор
Аполлинарий
Дудко
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг