Биография

Людмила Касаткина – актриса театра, звезда советского кинематографа, народная артистка СССР, педагог. Сыграла запоминающихся персонажей в известных советских фильмах. Озвучивала героев мультфильмов. Знаменитая актриса – уроженка Смоленской губернии, но чуть позже родители решили уехать в столицу. У маленькой Людмилы рано проявились способности к танцевальному искусству, поэтому ее определили в оперную студию им. Шацкого, где она училась балетному мастерству. Юная балерина Касаткина танцевала на сцене уже в возрасте 11 лет. Спустя 3 года она получила травму и закончила балетную карьеру. Окончив школу, она решила продолжить обучение в ГИТИСе. Дебютные роли Людмила Касаткина исполнила в период учебы в вузе, затем она приступает к работе в театре и много снимается в кино. Популярная среди советских зрителей лента «Укротительница тигров», вышедшая в 1954 г., стала дебютной в кинематографической карьере актрисы. В комедийном фильме Людмила Касаткина исполнила главную роль. Затем молодую, но уже известную артистку приглашают сниматься в многочисленные фильмы, где она предстает в образах разных персонажей. Следующей успешной для актрисы стала роль в киноленте «Укрощение строптивой». Спустя 3 года артистка снялась в многосерийной картине «Вызываем огонь на себя». Среди известных картин с участием Касаткиной можно отметить «Большую перемену», «Дороги Анны Фирлинг», «Принцессу цирка», «Потерянные в раю».