Медовый месяц (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Фильмы
Медовый месяц

Медовый месяц (фильм, 1956)

9.51956, Медовый месяц
Мелодрама, Комедия86 мин18+

О фильме

Выпускница медицинского института Людочка Одинцова «выскакивает» замуж за инженера Алексея Рыбальченко для того, чтобы после распределения остаться в Ленинграде. Но неожиданно, Алексей дает согласие на работу в Сибири, и бедной Людочке пришлось последовать за мужем на сибирскую стройку и начать свою трудовую деятельность врачом в крохотном медпункте рабочего поселка…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb