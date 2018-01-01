Медовый месяц (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
9.51956, Медовый месяц
Мелодрама, Комедия86 мин18+
О фильме
Выпускница медицинского института Людочка Одинцова «выскакивает» замуж за инженера Алексея Рыбальченко для того, чтобы после распределения остаться в Ленинграде. Но неожиданно, Алексей дает согласие на работу в Сибири, и бедной Людочке пришлось последовать за мужем на сибирскую стройку и начать свою трудовую деятельность врачом в крохотном медпункте рабочего поселка…
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- НКРежиссёр
Надежда
Кошеверова
- ЛКАктриса
Людмила
Касаткина
- Актёр
Павел
Кадочников
- ТПАктриса
Татьяна
Панкова
- ПСАктёр
Павел
Суханов
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- АААктёр
Анатолий
Абрамов
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- ПЛАктёр
Пётр
Лобанов
- ЛЛАктриса
Людмила
Люлько
- КМСценарист
Климентий
Минц
- ЕПСценарист
Евгений
Помещиков
- ЕММонтажёр
Елена
Миронова
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг