Медовый месяц (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Выпускница медицинского института Людочка Одинцова «выскакивает» замуж за инженера Алексея Рыбальченко для того, чтобы после распределения остаться в Ленинграде. Но неожиданно, Алексей дает согласие на работу в Сибири, и бедной Людочке пришлось последовать за мужем на сибирскую стройку и начать свою трудовую деятельность врачом в крохотном медпункте рабочего поселка…



Медовый месяц смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.