Двенадцать месяцев
Wink
Детям
Двенадцать месяцев
9.61956, Двенадцать месяцев
Мультфильм, Для самых маленьких52 мин0+

Двенадцать месяцев (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Снежной холодной зимой, в январе, под вечер, когда люди сидят в домах, прислушиваясь к треску поленьев в печках, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как исполнить прихоть мачехи…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двенадцать месяцев»