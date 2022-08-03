Снежной холодной зимой, в январе, под вечер, когда люди сидят в домах, прислушиваясь к треску поленьев в печках, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как исполнить прихоть мачехи…

