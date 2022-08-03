Двенадцать месяцев (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Снежной холодной зимой, в январе, под вечер, когда люди сидят в домах, прислушиваясь к треску поленьев в печках, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как исполнить прихоть мачехи…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Фэнтези, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ИИРежиссёр
Иван
Иванов-Вано
- МБРежиссёр
Михаил
Ботов
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- ТБАктриса
Татьяна
Барышева
- ЮЮАктриса
Юлия
Юльская
- ЛКАктриса
Людмила
Касаткина
- ГНАктриса
Галина
Новожилова
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- Актёр
Георгий
Вицин
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- ВВАктёр
Владимир
Володин
- ГМАктёр
Геннадий
Малышев
- НЭСценарист
Николай
Эрдман
- НБПродюсер
Натан
Битман
- АБХудожник
Александр
Беляков
- ККХудожник
Константин
Карпов
- АКХудожник
Анатолий
Курицын
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- НВОператор
Николай
Воинов
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг