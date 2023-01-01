Биография

Натан Михайлович Битман – советский директор съемочных групп, продюсер родом из Одессы. День рождения: 28 декабря 1908 г. Ушел из жизни 30 июля 1995 г. В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны I степени. Вся жизнь продюсера Натана Битмана была посвящена кинематографу, в который он пришел еще до того, как отправился на фронт с началом Великой Отечественной войны. Его фильмография насчитывает свыше сотни кинолент и порядка 70 анимационных фильмов. Первые фильмы под его руководством были сняты в 1936-1937 гг. на киностудии «Мосфильм». В 1943 г. его приняли на работу на Центральную студию документальных фильмов, где он начал работу в качестве директора фильмов. В 1951-1952 гг. Натан Битман работал на Ленинградской студии кинохроники, а затем вплоть до 1954 г. на киностудии «Молдова-фильм». Переехав в 1954 г. в Москву, всю оставшуюся жизнь оставался бессменным директором фильмов студии «Союзмультфильм». Под руководством Натана Битмана фильм «Парад Победы» 1945 года стал известен всему СССР, так как именно его сегодня хранит музей Центральной студии документальных фильмов. В дальнейшем после этой черно-белой хроники был снят полнометражный фильм о майском параде Победы в Москве 1945 г. Наиболее известны такие мультфильмы директора съемочных групп, как: «Двенадцать месяцев» (1956 г.), «Варежка» (1967 г.), «Крокодил Гена» (1969 г.), «Айболит и Бармалей» (1973 г.), «Шапокляк» (1974 г.).